Úbeda tras la eliminación: "No es momento de hablar de mi continuidad"

La derrota por 1 a 0 ante Universidad Católica en La Bombonera caló hondo en el mundo xeneize. Tras quedar fuera de la Copa Libertadores en la fase de grupos, Claudio Úbeda enfrentó los micrófonos con una evidente angustia. Al ser consultado sobre si seguiría en el cargo, el entrenador fue cauto y manifestó que "No creo que sea momento de hablar de mi continuidad" ya que primero prefiere dialogar con la comisión directiva. Ahora, el club deberá enfocarse en los playoffs de la Sudamericana contra O'Higgins.

El técnico, cuyo vínculo vence a finales de junio, explicó que para él "No creo que sea un momento para hablar de esto. Tenemos que reunirnos, hablar y pensar en todo lo que pasó en este tiempo que estuvimos y después sí tomar una decisión". Ante la insistencia sobre lo que vendrá para el equipo, remarcó que "Siempre dependemos de los resultados. Eso no depende de mí" mientras de fondo se escuchaban los silbidos de la tribuna.

En cuanto al desarrollo del juego en esta jornada del 29 de mayo, el Sifón analizó que "Las situaciones que tuvimos no las pudimos concretar en el primer tiempo. En el segundo no llegamos con tanta claridad, tuvimos posesión, pero el rival hizo su negocio, se defendió bien y no le pudimos marcar la diferencia".

Haciendo una retrospectiva del torneo, admitió que "Salvo en este partido hubo encuentros que el equipo jugó bien y no tuvimos los resultados que hubiésemos querido. En este momento no encuentro palabras para decir lo que realmente sentimos por la impotencia de no haber avanzado y nos quedamos con esa angustia".

Con un mensaje directo a los hinchas que llenaron el estadio, el DT concluyó que "No es momento para poner excusas ni buscar culpables, asumimos la responsabilidad del resultado. Le fallamos a la gente, no obtuvimos lo que todos queríamos. El estadio estaba como siempre repleto y alentando, pero nosotros no se lo pudimos dar".