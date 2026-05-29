La salud de Samuel “Chiche” Gelblung volvió a generar preocupación luego de que se conociera que el periodista atraviesa un cuadro delicado mientras continúa internado en terapia intensiva desde hace casi dos semanas. Según confirmaron allegados al conductor, presenta un virus intrahospitalario y una falla renal que complicaron su evolución clínica.

El reconocido periodista, de 82 años, permanece bajo estricta supervisión médica en el Sanatorio Mater Dei, donde había ingresado originalmente tras sufrir una descompensación a mediados de mayo. En ese momento, los médicos detectaron una trombosis en el tobillo y debieron colocarle un stent para mejorar la circulación.

En las últimas horas, el periodista Pablo Montagna informó que Gelblung logró bajar la fiebre y actualmente se encuentra estable. Sin embargo, el cuadro sigue siendo complejo debido a la importante suba de glóbulos blancos, un indicador asociado a procesos infecciosos o inflamatorios que mantiene en alerta al equipo médico.

Debido a esta situación, los especialistas decidieron postergar una intervención quirúrgica que el conductor debía realizarse el pasado 22 de mayo para tratar la obstrucción arterial derivada de la trombosis. Mientras tanto, continúa internado sin una fecha estimada de alta médica.

El historial clínico de Gelblung ya venía siendo delicado. Semanas atrás, el propio periodista había contado públicamente que se sometía a sesiones periódicas de diálisis por problemas renales y había relatado con humor el desgaste físico que le provocaba el tratamiento. “Entro de 30 y salgo de 90”, había comentado en redes sociales.

Además, allegados al conductor señalaron que su intensa rutina laboral y algunos hábitos personales dificultaban el reposo recomendado por los médicos. El periodista Fede Flowers incluso aseguró que Gelblung “no se cuida” y que su entorno no logra convencerlo de abandonar el vapeo, pese a las complicaciones de salud que arrastra desde hace tiempo.

Chiche Gelblung es una de las figuras históricas del periodismo argentino y en los últimos años atravesó distintas internaciones y problemas médicos, aunque siempre logró regresar rápidamente a la actividad. Esta vez, sin embargo, su estado genera especial preocupación tanto en el ambiente artístico como entre colegas y seguidores.