Tras una investigación, la Policía de San Juan recuperó efectos robados en Capital en menos de 24 horas. La UAI (Unidad de Apoyo Investigativo) dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, recuperó valiosos elementos de porcelana fina robados en una vivienda.

Tras un procedimiento investigativo hubo un importante operativo para recuperar elementos robados en domicilios ubicados en la Avenida Córdoba, en Capital. La pesquisa de la UAI logró individualizar al presunto autor del hecho, gracias a cámaras de seguridad y los registros policiales de la fuerza concluyendo en que el delincuente era un sujeto de apellido Castro, oriundo del departamento 9 de Julio.

Publicidad

En ese departamento los agentes llevaron a cabo un total de cuatro allanamientos en domicilios vinculados al sospechoso. El resultado fue positivo, ya que fue recuperado gran parte de los elementos que habían sido denunciados como sustraídos. Entre los bienes hallados, había vasijas, tazas, pocillos de fina procedencia, además de un microondas, una batería y diversas prendas de vestir, que fueron restituidos a sus legítimos dueños.