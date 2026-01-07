Estados Unidos afirmó este miércoles que las decisiones del gobierno venezolano son dictadas desde Washington, en un contexto de crecientes tensiones en el Caribe luego de que fuerzas estadounidenses interceptaran un buque petrolero ruso que habría escapado desde Venezuela.

La declaración fue realizada por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una conferencia de prensa en la que se refirió a la situación política venezolana y al rol de la administración de Donald Trump en la región. Según explicó, el gobierno estadounidense mantiene una coordinación directa con las autoridades interinas de Venezuela.

“En relación a Venezuela, la administración de Trump, a cargo del secretario Marco Rubio, el vicepresidente y todo el equipo de seguridad nacional, están en comunicación con las autoridades interinas de Venezuela”, sostuvo Leavitt ante la prensa.

En ese sentido, remarcó que el presidente de Estados Unidos continuará con una coordinación directa y que las decisiones del gobierno venezolano seguirán siendo definidas desde Washington. “El presidente seguirá en una coordinación directa con estas autoridades interinas y sus decisiones seguirán siendo dictadas por Estados Unidos”, afirmó.

La portavoz fue más allá y aseguró que Estados Unidos tiene “el poder máximo por sobre las autoridades interinas en Venezuela en este momento”, reforzando la idea de una influencia directa sobre la conducción política del país sudamericano.

Finalmente, Leavitt justificó la postura del gobierno estadounidense al señalar que Venezuela forma parte del hemisferio de Estados Unidos y que no se permitirá que desde ese territorio se envíen drogas ilegales, inmigrantes ilegales ni miembros de carteles criminales. “No enviará ni traficará inmigrantes ilegales ni miembros de carteles para matar ciudadanos americanos como lo han hecho en el pasado”, concluyó.