La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves los recursos extraordinarios presentados por Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los representantes de Máximo y Florencia Kirchner contra el decomiso de bienes ordenado en la causa Vialidad.

La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes ratificaron la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que había dispuesto el decomiso de 111 inmuebles para cubrir el monto establecido en la condena judicial.

Según el fallo, el decomiso alcanza una suma cercana a los $685 mil millones. Los magistrados consideraron que las defensas no lograron demostrar una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de la Corte Suprema.

En la resolución, el juez Gustavo Hornos sostuvo que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y remarcó que el decomiso busca “impedir que el delito rinda beneficios”.

Además, el tribunal entendió que los planteos realizados por las defensas representaban diferencias con decisiones previas y que no se acreditaron arbitrariedades ni violaciones constitucionales que justificaran la revisión extraordinaria.

En la misma línea, el juez Diego Barroetaveña señaló que los recursos presentados se limitaron a cuestionar aspectos de derecho común, materia que —según explicó— no habilita de manera automática la intervención de la Corte Suprema.

Dentro del tribunal hubo una postura distinta por parte del juez Mariano Borinsky, quien consideró que algunos planteos vinculados a bienes de Lázaro Báez y de Máximo y Florencia Kirchner debían ser revisados por el máximo tribunal.

Borinsky sostuvo que parte de los bienes decomisados habrían sido adquiridos antes de la fecha tomada como referencia en la investigación y advirtió sobre una posible afectación al derecho de propiedad y al principio de legalidad.

Sin embargo, esa posición quedó en minoría y, finalmente, Casación declaró inadmisibles los recursos extraordinarios. De esta manera, el decomiso multimillonario dispuesto en la causa Vialidad quedó firme mientras las defensas evalúan recurrir en queja ante la Corte Suprema.