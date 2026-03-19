Lionel Messi alcanzó los 900 goles como profesional y volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial, al convertirse en uno de los pocos jugadores que lograron una marca que parecía inalcanzable. El hito lo consiguió con la camiseta del Inter Miami en un partido internacional, consolidando una trayectoria extraordinaria.

Con este registro, el rosarino se sumó a un selecto grupo que hasta ahora tenía un único integrante: Cristiano Ronaldo, quien había sido el primero en superar los 900 tantos oficiales y continúa como el máximo goleador histórico.

Detrás de ambos aparece una leyenda del fútbol como Pelé, que si bien no alcanzó esa cifra, se mantiene entre los máximos goleadores de todos los tiempos con más de 700 goles oficiales, lo que dimensiona aún más la magnitud del logro alcanzado por el argentino.

El dato cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que Messi llegó a los 900 goles en menos partidos que el portugués, con una efectividad goleadora superior a lo largo de su carrera, que incluye pasos por Barcelona, PSG, Inter Miami y la selección argentina.

En la actualidad, no hay otros futbolistas en actividad cerca de esa marca, lo que refuerza la idea de que el registro está reservado para una élite muy reducida. Jugadores como Robert Lewandowski aparecen bastante por detrás en la tabla histórica de goleadores.

Así, el capitán argentino no solo alcanzó una cifra simbólica, sino que se metió definitivamente en un club exclusivo del fútbol mundial, donde por ahora solo comparte lugar con Cristiano Ronaldo, en una rivalidad que sigue marcando época incluso en los últimos tramos de sus carreras.