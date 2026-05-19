Joao Pedro y más figuras, los que quedaron fuera de la lista de Brasil

La expectativa por conocer a los elegidos de la Selección de Brasil para el Mundial 2026 finalmente terminó. Aunque Neymar se llevó la atención al confirmar su cuarta participación en una cita planetaria, la nómina de 26 futbolistas presentada por Carlo Ancelotti generó mucha tela para cortar por los nombres que no estarán presentes.

Una de las ausencias que más ruido hizo fue la de Joao Pedro. El delantero de 24 años de Chelsea tuvo una temporada brillante con 20 goles y 9 asistencias en 49 partidos. Su valor de mercado alcanza los 75 millones de euros, pero eso no bastó para convencer al técnico.

Al respecto, el entrenador italiano declaró que "ambos jugadores tendrán la oportunidad de formar parte del proyecto para el próximo Mundial", refiriéndose también al joven Andrey Santos, otra pieza de los Blues que sumó 42 encuentros pero quedó fuera.

Sobre la exclusión del goleador, Ancelotti fue sincero y admitió que "Por supuesto, lamentamos lo de João Pedro. Dada la temporada que tuvo en Europa, probablemente merecía estar en esta lista, pero, lamentablemente, con todo el respeto y la consideración debida, elegimos a otro jugador. Lo siento por João Pedro y por todos los demás".

En el arco también hubo decisiones fuertes. El DT indicó que en algunas posiciones priorizó la "experiencia" y optó por Weverton en lugar de Bento, de Al-Nassr, o Hugo Souza, de Corinthians. El técnico justificó su elección diciendo que "Por eso también convocamos a Weverton, un jugador experimentado al que no necesitamos dirigir, pero cuyo valor conocemos en este tipo de competición al estar acostumbrado. Lamento que otros no estén aquí, como Bento y Hugo Souza. Lo siento, me entristece".

Otros nombres destacados que perdieron la pulseada técnica fueron Antony del Betis, Richarlison del Tottenham y Savinho del Manchester City. Tampoco estará el histórico referente Thiago Silva, quien a sus 41 años juega en el Porto y figuraba en la prelista de 55 nombres, pero no pudo cumplir el sueño de su quinto mundial.

La salud también le jugó una mala pasada a la Canarinha. Rodrygo Goes quedó descartado tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco el 2 de marzo. Eder Militao tampoco podrá estar después de un desgarro grave en el bíceps femoral con separación ósea.

Por último, el joven Estevao, de solo 19 años, no llegó a recuperarse de un desgarro en los isquiotibiales sufrido el 18 de abril ante Manchester United y ni siquiera entró en la prelista de 55.