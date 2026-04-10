La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió este jueves a la situación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y explicó los motivos por los que el funcionario decidió mantener silencio frente a las denuncias en su contra.

Durante una actividad en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Bullrich sostuvo que la postura de Adorni responde tanto a su estilo personal como a su escasa trayectoria en la política. En ese sentido, señaló que el funcionario proviene del ámbito privado y que recién inicia su carrera en la función pública.

La dirigente evitó marcar una crítica directa, aunque comparó su propia experiencia con la del jefe de Gabinete al señalar que su reacción ante situaciones de exposición pública puede ser distinta por su recorrido político.

En sus declaraciones, Bullrich remarcó además que el Gobierno mantiene la decisión de no intervenir en causas judiciales en curso, y que Adorni optó por sostener una posición de silencio durante el proceso.

Asimismo, afirmó que la resolución del caso dependerá de la Justicia, que deberá determinar si existieron o no irregularidades en los hechos investigados.

La senadora también aprovechó la exposición para respaldar el rumbo general del Gobierno nacional y defender distintas iniciativas en agenda, entre ellas reformas laborales y cambios vinculados a la ley de Glaciares.

En materia económica, reconoció variaciones recientes en los indicadores de inflación, aunque sostuvo que la tendencia general sería a la baja, y vinculó parte de la volatilidad a tensiones políticas.

Finalmente, Bullrich cerró su intervención con un mensaje de respaldo al programa económico oficial, destacando la necesidad de sostener el rumbo pese a los momentos de incertidumbre.