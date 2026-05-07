El vestuario del Real Madrid atraviesa su momento más oscuro. Lo que comenzó como un roce típico de entrenamiento escaló a niveles de violencia inéditos en la ciudad deportiva de Valdebebas. El uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni protagonizaron un gravísimo altercado que terminó con el capitán de la "Celeste" hospitalizado y con una intervención de urgencia por parte de la dirigencia.

Según consignó el diario español Marca, el conflicto estalló definitivamente este jueves cuando Valverde se negó a saludar a su compañero antes de iniciar la práctica. La hostilidad creció durante toda la jornada hasta que, al finalizar el entrenamiento, ambos se trenzaron en una disputa en los vestuarios. En medio del tumulto, el uruguayo sufrió una fuerte contusión que le provocó una brecha en la cabeza, obligando a su inmediato traslado a un centro de salud.

Una reunión de urgencia y sanciones

La gravedad del hecho, calificado por la prensa europea como "el incidente más serio jamás vivido en Valdebebas", obligó a la cúpula del club a tomar cartas en el asunto de forma inmediata. El director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, convocó a una reunión de emergencia con todo el plantel profesional para intentar frenar la crisis interna.

Desde la institución "Merengue" confirmaron que se ha abierto un expediente disciplinario para ambos futbolistas. Aunque el golpe que recibió Valverde habría sido involuntario durante el forcejeo, la actitud previa y el desenlace violento han dejado una herida difícil de sanar en el grupo conducido por Carlo Ancelotti.

Clima de máxima tensión

Este nuevo episodio no es un hecho aislado, sino la continuación de un cruce que ya había tenido un capítulo previo el miércoles. Sin embargo, nadie esperaba que la situación terminara con un jugador en el hospital y con la intervención directa de la justicia interna del club. El Real Madrid, habitualmente hermético con sus conflictos, se encuentra hoy en el ojo de la tormenta mundial por un escándalo que pone en duda la continuidad de la armonía en el equipo más laureado del mundo.