El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski llegó este sábado a una definición histórica en Chaco, cuando el jurado popular anunció su veredicto tras más de un día de deliberación. El principal acusado, César Sena, fue declarado culpable de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por mediar violencia de género. La decisión puso fin a uno de los procesos judiciales más relevantes del año.

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, también fueron hallados responsables como partícipes primarios del mismo delito, según la lectura realizada por la jueza técnica Dolly Fernández, quien presidió la audiencia final. La resolución contra el clan Sena fue celebrada por la querella y esperada por organismos de derechos humanos que acompañaron el caso desde sus inicios.

Respecto del resto de los imputados, el jurado definió penas diferenciadas. Gustavo Obregón y Fabiana González fueron considerados culpables de encubrimiento agravado, mientras que Gustavo Melgarejo fue condenado por encubrimiento simple. Por el contrario, Griselda Reynoso resultó absuelta, luego de que su defensa solicitara la desvinculación del caso y la jueza aceptara de inmediato el planteo, ordenando su libertad.

La magistrada recordó posteriormente al jurado su obligación de confidencialidad sobre las discusiones internas, conforme lo establece la normativa que regula los juicios por jurados.

Las penas para cada uno de los condenados se establecerán en una audiencia de cesura que será programada en los próximos días, donde se analizarán los agravantes y atenuantes correspondientes.

El hecho que motivó este juicio ocurrió en junio de 2023, cuando Cecilia fue vista por última vez al ingresar a la casa de los Sena, donde debía encontrarse con su esposo. Una cámara registró su llegada, pero no su salida. Su cuerpo nunca fue hallado. La investigación determinó que la joven habría sido asesinada en la vivienda, trasladada a la chanchería familiar, quemada y luego dispersada en distintos puntos del barrio Emerenciano.

En el juicio declaró Anahí Ginarte, del Equipo de Antropología Forense de Córdoba, quien señaló que los restos analizados mostraban signos de exposición a temperaturas superiores a 800 grados, durante un período estimado entre tres y siete horas. “Los restos mostraban calcinación, no carbonización”, sostuvo ante el tribunal.