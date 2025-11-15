El patio de La Madeleine, ubicado en la Alianza Francesa de San Juan, será el escenario de una presentación de la banda Bad Mojo el próximo sábado 15 de noviembre. El evento es organizado en conjunto con la Fundación Circuito Argentino de Jazz.

La velada musical estará dedicada a los géneros de jazz tradicional y blues. La presentación se complementará con un menú de gastronomía de influencia árabe, denominado "Picada Árabe", que incluirá hummus de remolacha, babaganoush, keppe cocido con laben, tabbouleh, tarta de nuez y pancitos de pita. El acceso incluye una copa de gin Delirio.

El inicio del evento está programado para las 21.30 horas. El valor de la entrada es de veintisiete mil pesos por persona. Se ofrece un descuento del diez por ciento para quienes abonen en efectivo.

Para realizar reservas, se ha habilitado el número de teléfono 4277825 y el contacto de WhatsApp 2644858270.