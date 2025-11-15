Godoy Cruz enfrentará este sábado a Deportivo Riestra desde las 17 en el Estadio Feliciano Gambarte, en un partido clave para el conjunto mendocino, que llega necesitado de un verdadero milagro para evitar el descenso.

A los 19 minutos del encuentro, Benegas abrió el marcador en favor del Riestra. Nicolás Benegas puso 1 a 0 frente a Godoy Cruz. Sin embargo Santino Andino lo igualó para Godoy Cruz a los tres minutos en una definición para el infarto que queda mucho por recorrer.

El encuentro es dirigido por Facundo Tello Figueroa y televisado por TNT Sports. Para Godoy Cruz será la última oportunidad de sumar y esperar otros resultados que le permitan sostener la categoría.

Formación de Godoy Cruz:

Franco Petroli; Juan Escobar, Tomás Rossi, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Juan Meli; Daniel Barrea, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar Asad.

Formación de Deportivo Riestra:

Nahuel Manganelli; Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez, Mariano Bracamonte; Mateo Ramírez, Milton Céliz, Anthony Alonso; Nicolás Benegas y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

