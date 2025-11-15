La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el fallo del jurado popular que declaró culpables a los integrantes del clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y aseguró que “se hizo justicia” en uno de los casos más impactantes de los últimos años en Chaco. La funcionaria destacó que la sentencia fue “clara y ejemplar” y remarcó que el poder político que rodeó históricamente a la familia ya no pudo protegerlos.

El posteo de Bullrich en redes sociales.

Tras darse a conocer el veredicto, Bullrich afirmó que conoció de cerca la dinámica del barrio donde vivían los Sena y los describió como “feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente”. Según la ministra, esa estructura de poder, junto con el respaldo político local, generó durante años un clima de impunidad que finalmente quedó desarticulado por la Justicia.

En su mensaje, la funcionaria también señaló que el clan había confiado en que “el silencio de cierto feminismo” y la protección política podían resguardar a los responsables del crimen. “No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”, enfatizó Bullrich al destacar la contundencia del fallo.

El veredicto contra César Sena (responsable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género) y contra sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, como partícipes primarios, cerró un proceso judicial que mantuvo en vilo al país. Para la ministra, el resultado reafirma el rol del Estado en garantizar justicia en casos de violencia extrema.

La sentencia, leída por la jueza técnica Dolly Fernández, también generó repercusiones políticas en distintos sectores, aunque la postura de Bullrich fue la más marcada desde el Gobierno nacional. Según indicó, el fallo representa “un mensaje contundente” para quienes intenten ampararse en estructuras de poder local o influencias políticas.

El tribunal deberá definir en los próximos días las penas correspondientes, mientras el Gobierno nacional destacó que el juicio sienta un precedente sobre la importancia de investigar y sancionar femicidios sin condicionamientos.