Boca Juniors prepara un homenaje especial para este domingo, cuando reciba a Tigre por la última fecha del Torneo Clausura, luego de que la camiseta dedicada a Miguel Ángel Russo (que el club había lanzado al cielo atada a globos en octubre) apareciera sorpresivamente en Uruguay. El gesto generó impacto en el mundo futbolero después de que Agustín Eugui, un productor rural de Soriano, encontrara la casaca en un campo de la localidad de Cañada Nieto, a más de 100 kilómetros de La Bombonera.

Aunque la dirigencia mantiene bajo reserva en qué consistirá la sorpresa, se confirmó que involucrará a Edinson Cavani, quien se comunicó personalmente con Eugui para agradecerle y coordinar la iniciativa. “Me llamó, es amigo de mi primo. A mí, que me gusta el fútbol, me temblaba todo”, relató el uruguayo en diálogo con TyC Sports, adelantando que habrá una acción en la previa del encuentro.

La situación cobra un significado aún más emotivo porque Tigre contará con Ignacio “Nacho” Russo, hijo del histórico entrenador homenajeado. En Boca Predio, Leandro Paredes y Miguel Merentiel expresaron el deseo del plantel de recuperar la camiseta para entregársela a la familia del DT. “Ojalá la podamos tener de vuelta y llevarles un poco de alegría”, afirmaron.

La camiseta, que llevaba el nombre de Miguel Ángel Russo, había sido parte del tributo que Boca realizó el 18 de octubre, antes del duelo con Belgrano de Córdoba. Ahora, todo indica que este domingo volverá a La Bombonera para cerrar una historia tan inesperada como emotiva.