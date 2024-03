En diálogo con DIARIO HUARPE, el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, dijo que ordenó una nueva pericia para esclarecer los hechos en el caso Lucía Rubiño que involucra al hijo del juez federal, Juan Pablo Echegaray. Aseguró que solicitó una nueva pericia al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza, con el objetivo de examinar detalladamente los vídeos y obtener una opinión más objetiva y precisa de los hechos ocurridos en la trágica noche del pasado 15 de octubre.

Según las palabras de Grassi, hasta el momento, se han llevado a cabo todas las pruebas testimoniales y ahora se espera realizar una pericia periférica de los vídeos relacionados con el caso. Sin embargo, el informe pericial preliminar no coincide con la imputación y los testimonios de los testigos.

Publicidad

Para contextualizar el caso, se debe tener en cuenta que la causa Lucía Rubiño se está tramitando, por un lado, en la Justicia de Menores, y por el otro en el Sistema Acusatorio, porque el hijo del juez federal era mayor de edad al momento de la tragedia.

“Yo ya terminé todas las pruebas testimoniales, y al encargar la prueba periférica de los vídeos, me informan del Complejo Científico Forense y de Criminalística, que ya hay una pericia hecha que está en la Justicia de Menores. Cuando accedo a esa pericia, esa pericia no se condice, inicialmente, con lo que yo le imputé a Echegaray, y con lo que me dicen los testigos”, afirmó Grassi.