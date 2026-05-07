Argentina tendrá por primera vez un salón dedicado exclusivamente a automotrices del gigante asiático con la llegada de la Expo Auto Chino, un evento que reflejará el creciente protagonismo de estas marcas en el mercado local. La muestra se realizará del 2 al 4 de octubre de 2026 en el predio de Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires.

La exposición ocupará más de 12.000 metros cuadrados y ofrecerá una experiencia integral para el público, con exhibición de vehículos, lanzamientos, anuncios oficiales y espacios interactivos. La propuesta apunta a acercar a los visitantes a las nuevas tecnologías y facilitar el contacto directo con las marcas.

El evento contará con una amplia presencia de fabricantes: ya hay al menos 18 marcas confirmadas, entre ellas firmas orientadas a vehículos eléctricos, SUVs y pick-ups, lo que convertirá a la muestra en la mayor concentración de automotrices chinas en el país hasta el momento.

Entre las compañías que participarán se destacan nombres como BYD, Chery, Geely, GWM, Changan y MG, en un contexto donde estas marcas ganan cada vez más terreno en la Argentina con propuestas competitivas en precio, tecnología y electrificación.

La organización busca que la Expo Auto Chino funcione también como una herramienta concreta para el mercado, permitiendo comparar distintos modelos en un mismo lugar y conocer de primera mano la oferta disponible, en un escenario de transformación de la industria automotriz.

De esta manera, el país se suma a una tendencia global donde las automotrices chinas ya no son una novedad, sino actores centrales del sector, con una presencia que promete seguir creciendo en los próximos años.