La investigación por la muerte del médico oncólogo Héctor David Marinero sumó una nueva hipótesis este martes 12 de mayo, luego de que desde la Fiscalía señalaran que no existen signos de violencia en el cuerpo y que el fallecimiento podría haber sido por causas naturales.

El fiscal César Recio, de la UFI Delitos Especiales, explicó que los primeros análisis realizados en la escena no permitieron detectar indicios de criminalidad. “No hay signos de violencia ni nada que nos indique criminalidad en principio”, expresó el funcionario judicial ante los medios. Además, detalló que todas las pertenencias del médico estaban en el lugar y que no se detectaron faltantes.

Según indicó Recio, la familia no tenía contacto con Marinero desde el domingo. Sin embargo, a través de cámaras de seguridad y testimonios, lograron establecer que el hombre seguía con vida cerca de las 16 horas del lunes.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la data de muerte se ubicaría entre las 18 y las 00 horas. Mientras tanto, los investigadores continúan revisando registros fílmicos para determinar si alguna persona ingresó al domicilio.

El cuerpo del oncólogo fue hallado desnudo sobre una cama y, según precisó el fiscal, no presentaba lesiones ni signos de defensa.

Otro de los puntos que tomó relevancia en la causa es el estado de salud de Marinero. Desde la Fiscalía informaron que el médico padecía enfermedades cardíacas y que recientemente había sido sometido a una intervención en la que le colocaron un stent.

Por ese motivo, los investigadores comenzaron a analizar con mayor fuerza la posibilidad de una muerte natural, aunque aguardarán los resultados de la autopsia para avanzar con conclusiones definitivas. “Es una muerte dudosa, simplemente por el contexto y por la edad. Pero si tenemos en cuenta el historial médico, era una persona cardíaca operada recientemente”, sostuvo Recio.

La investigación continúa con el análisis de cámaras de seguridad y otras evidencias secuestradas en el lugar. Hasta el momento, no hay sospechosos ni una hipótesis firme de homicidio.