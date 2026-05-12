El juez federal Julián Ercolini procesó este martes a la exfiscal Viviana Fein por presunto “encubrimiento agravado” en la causa que investiga irregularidades durante la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman. La resolución también incluyó un embargo por 15 millones de pesos.

Según la decisión judicial, Fein no preservó correctamente la escena donde fue hallado muerto Nisman en enero de 2015 y tampoco garantizó la correcta recolección de pruebas en el departamento ubicado en Puerto Madero.

En la resolución, el magistrado sostuvo que las “deficiencias” registradas durante las primeras horas de la investigación provocaron un “grave perjuicio” para el esclarecimiento del hecho y derivaron en la pérdida o alteración de evidencias clave.

El fallo remarca además que, para la Justicia, está probado que Nisman fue asesinado entre el 17 y el 18 de enero de 2015 en su departamento de Buenos Aires.

Entre las irregularidades señaladas por el juez aparecen la falta de control sobre quienes ingresaron a la escena, la manipulación de pruebas sin la debida cadena de custodia y la ausencia de medidas para ordenar el procedimiento en el lugar del hecho.

La resolución judicial también cuestiona el manejo del arma de la que salió el disparo que terminó con la vida del fiscal, al señalar que estuvo en distintos sectores del departamento sin un adecuado resguardo pericial.

Durante su declaración indagatoria, Fein rechazó las acusaciones y sostuvo que se la responsabiliza a partir de “conjeturas”. Además, defendió su actuación en la investigación y pidió ser sobreseída.

El procesamiento fue dictado bajo la figura de encubrimiento agravado, tal como había solicitado el fiscal de la causa, Eduardo Taiano. La defensa de la ex fiscal podrá apelar la medida ante la Cámara Federal porteña.

Nisman investigaba el atentado a la Atentado a la AMIA y días antes de su muerte había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento vinculado al Memorándum con Irán.