La muerte de Héctor David Marinero generó fuerte conmoción en San Juan. El médico oncólogo fue hallado sin vida este martes 12 de mayo en un departamento del edificio San Gabriel, ubicado en Capital, y el caso quedó bajo investigación judicial.

Marinero tenía aproximadamente 53 años y era un profesional reconocido dentro del ámbito sanitario local. Durante años atendió en un consultorio ubicado sobre calle Mendoza, casi General Paz, en pleno centro sanjuanino, donde construyó una extensa trayectoria en la medicina.

Según indicaron allegados y personas de su entorno, el oncólogo trabajó tanto en el sistema público como privado y mantenía un fuerte vínculo con colegas y pacientes de la provincia.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de despedida y muestras de dolor. El Ministerio de Salud de San Juan expresó su pesar por la pérdida del profesional y emitió un comunicado acompañando a la familia en este momento de dolor. “Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y rogamos por el eterno descanso de su alma”, expresaron.

El hallazgo ocurrió durante el mediodía del martes, cuando un sobrino encontró el cuerpo del médico dentro del departamento donde residía, en el primer piso del edificio ubicado sobre avenida Alem, casi Mariano Moreno.

De acuerdo a las primeras versiones surgidas de la investigación, el cuerpo habría sido hallado con una almohada sobre la cabeza, situación que despertó sospechas entre los investigadores.

Además, trascendió que no encontraron el celular ni la billetera del profesional y que uno de los dormitorios presentaba desorden. Por ese motivo, comenzó a tomar fuerza la hipótesis de un posible robo seguido de muerte.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que trabaja para reconstruir los movimientos previos al fallecimiento y determinar si existió participación de terceros.

Mientras avanza la investigación, la noticia continúa generando repercusión en el ámbito médico y entre quienes conocieron al profesional sanjuanino.