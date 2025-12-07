A un año del secuestro del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, su esposa, María Alexandra Gómez, volvió a pedir por su liberación a pocas horas de que se cumpla el aniversario. “No soporto un minuto más esta situación”, expresó en una entrevista radial, donde relató cómo atraviesa la ausencia y la incertidumbre sobre el estado de su marido.

Gallo, de 34 años, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó ingresar a Venezuela desde Colombia. Viajaba hacia Caracas para reunirse con Gómez y con su hijo, Víctor Benjamín. Desde ese día, quedó bajo custodia de la policía política venezolana, acusado de “terrorismo y espionaje”, y alojado en la prisión de El Rodeo. Su nombre no figura en registros oficiales y desde hace un año no mantiene contacto con su familia.

Gómez contó que lo último que supo de él fue por un ciudadano francés liberado recientemente, quien aseguró haberlo visto en buenas condiciones y “fuerte”. “Pero ya pasaron tres semanas y no sé cómo está al día de hoy”, señaló. La mujer regresó a la Argentina en mayo junto a su hijo con apoyo consular y dijo que atraviesan uno de los momentos más difíciles por la cercanía de las Fiestas.

La esposa del gendarme relató que su hijo pregunta por su padre y que aún intenta explicarle la ausencia. También dijo que mantiene esperanzas en que la situación pueda destrabarse durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, que será entregado a la venezolana María Corina Machado.

Gómez explicó que se reunió la semana pasada con la exministra Patricia Bullrich, quien le transmitió que se realizan gestiones para obtener novedades. Aun así, reconoció que está “frustrada” por no haber logrado avances concretos. “Hay momentos en que me permito llorar y romperme”, dijo.

En Venezuela, la madre del gendarme continúa con los trámites legales, aunque sin resultados. Según contó Gómez, la mujer evita expresarse públicamente por temor a represalias.

Testimonios de otros detenidos también confirmaron la presencia de Gallo en El Rodeo. Renzo Huamanchumo Castillo, un peruano-estadounidense que estuvo 300 días preso allí, declaró que compartió espacio con él y que el gendarme “mantiene un ánimo increíble”.

Mientras se cumple un año sin información oficial sobre su paradero, la familia insiste en que continúen las gestiones diplomáticas. “Necesito que esto termine ya”, expresó Gómez, quien pidió que su esposo pueda volver a la Argentina y reencontrarse con su hijo.