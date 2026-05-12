El presidente Javier Milei siguió este martes desde la Quinta de Olivos el desarrollo de una nueva Marcha Federal Universitaria, mientras desde el Gobierno nacional insistieron con críticas hacia las autoridades de las casas de altos estudios y cuestionaron la “politización” de la protesta.

La movilización se realizó en distintos puntos del país y tuvo su principal concentración en Plaza de Mayo, donde docentes, estudiantes, no docentes y agrupaciones reclamaron por mayor financiamiento para las universidades públicas, actualización salarial y fondos para el sistema científico.

En la previa de la marcha, desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, aseguraron que las universidades recibieron las partidas presupuestarias correspondientes y volvieron a plantear la necesidad de auditorías más estrictas sobre el uso de los recursos.

Además, el Ejecutivo ratificó que no avanzará con los aumentos salariales y de becas aprobados por el Congreso durante 2025, bajo el argumento de que esas medidas no cuentan con financiamiento previsto dentro del Presupuesto nacional.

“Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra la universidad pública. Lo que queremos es que haya un gasto eficiente y acceso a la información sobre cómo se utilizan los fondos”, sostuvo Pettovello durante una actividad oficial.

La mesa política se reunió en medio de la marcha universitaria.

La postura oficial también fue respaldada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien reiteró en distintos medios la necesidad de controlar el manejo de recursos dentro de las instituciones educativas.

Mientras las columnas avanzaban hacia Plaza de Mayo, la mesa política del oficialismo mantenía una reunión en Casa Rosada encabezada por Karina Milei. Del encuentro participaron ministros, legisladores y referentes de La Libertad Avanza, aunque no estuvo presente el asesor presidencial Santiago Caputo.

Según trascendió desde el entorno oficial, durante la reunión no se abordó el conflicto universitario ni las denuncias vinculadas a funcionarios nacionales, sino que el foco estuvo puesto en proyectos legislativos y en la agenda política del Gobierno.

Por su parte, Milei se mostró activo en redes sociales durante toda la jornada y compartió publicaciones relacionadas con la movilización y la situación económica del país. Entre ellas, retuiteó un mensaje de una dirigente juvenil del PRO que cuestionaba los reclamos universitarios.

En paralelo, dentro del oficialismo reconocieron que gran parte de los manifestantes tenían demandas legítimas, aunque consideraron que sectores políticos intentaron capitalizar la protesta.

De acuerdo con un relevamiento de la consultora Ingob, la marcha generó más de 1,3 millones de interacciones en redes sociales. El informe señaló además que la mayoría de las menciones registradas respaldaban el reclamo universitario.