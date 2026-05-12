La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional San Juan anunció que realizará una retención de servicios por 24 horas desde las 00 horas del jueves 14 de mayo si las empresas no cancelan las deudas salariales que mantienen con los trabajadores del sector. La medida alcanzará a todas las empresas de corta y media distancia y se desarrollará sin asistencia a los lugares de trabajo, por lo que, de concretarse, miles de usuarios podrían quedarse sin servicio de colectivos durante toda la jornada.

El anuncio se produjo luego del fracaso de la audiencia mantenida entre el gremio y la cámara empresaria de San Juan, ATAP, ante autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Desde el sindicato señalaron que las empresas incumplieron el acta acuerdo firmada previamente y reconocida por la propia patronal, situación que profundizó el conflicto y llevó al gremio a endurecer su postura.

A través de un comunicado oficial, la conducción sindical aseguró que “el diálogo y la paciencia se agotaron” y advirtió que la situación salarial de los choferes se volvió insostenible.

Según expuso la organización gremial, el reclamo apunta al pago de sumas adeudadas que impactan directamente en los ingresos de los trabajadores del transporte público. En ese marco, remarcaron que el conflicto no responde a una decisión intempestiva, sino a reiterados incumplimientos empresariales.

La UTA también responsabilizó a los actores vinculados al sistema de transporte por las consecuencias que pueda generar una eventual paralización del servicio. Desde el sindicato sostienen que las empresas tuvieron tiempo suficiente para regularizar la situación y evitar una medida de fuerza.

El posible paro amenaza con generar un fuerte impacto en toda la provincia, especialmente en estudiantes, trabajadores y usuarios que dependen diariamente del transporte público para movilizarse entre distintos departamentos y la Capital.

En medio del conflicto, crece la incertidumbre sobre una eventual intervención del Gobierno provincial o del Ministerio de Trabajo nacional para intentar destrabar la negociación antes del jueves.

Por el momento, el gremio ratificó que la retención de servicios comenzará a las 00 horas del jueves si las empresas no acreditan los pagos reclamados por los choferes.

La medida se da en un contexto de creciente tensión en el sistema de transporte público, atravesado por reclamos salariales, aumentos de costos operativos y discusiones sobre el financiamiento del servicio.

Mientras continúan las negociaciones, miles de sanjuaninos esperan una definición que permita evitar la paralización total de colectivos y el impacto que tendría en la actividad diaria de la provincia.