Al igual que en todas las plazas céntricas del país, la Cuarta Marcha Federal Universitaria tuvo su recorrido y dejó huella al paso de miles de manifestantes que reclamaron entre varias consignas, la aplicación de la Ley de Financiamiento que el Poder Ejecutivo Nacional, presidido por Javier Milei, se resiste a cumplir.

La Plaza 25 de Mayo no tuvo ausencias. La concentración e inicio de la marcha de la comunidad universitaria sanjuanina empezó pocos minutos de las 17 hs. y a paso lento fue circulando por las calles General Acha, hasta Avenida Libertador San Martín hasta calle Caseros, luego la columna de personas -que se extendía hasta unas 6 cuadras aproximadamente- recorrió hasta la Plaza Aberastain y de ahí al edificio del Rectorado de la UNSJ.

Tarde calurosa, el aire seco y cortante, pero con miles de voces sonaban en masa como “Universidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode…”; “Olé, olé, ciencia, ciencia”, fueron algunos de tantos cánticos que expresaban malestar, hartazgo y agotamiento de parte de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y personas que se sumaban a apoyar los reclamos por “la educación universitaria, de calidad, excelencia y pública”.

También, había carteles y pancartas hechos manualmente de manera espontánea, otras eran estampados o serigrafiados, pero el contenido de esos mensajes decía mucho: “que se enseñe a pensar y no a obedecer”. Batucadas, repiques y bombos fueron el plano de fondo junto a humos de bengalas y papeles picados, tal fue el clima que vibraba por el pavimento caliente de las calles.

Jóvenes, adultos mayores y jubilados se acoplaron igualmente a una movilización numerosa que a simple vista no se puede calcular con exactitud, pero sí fue visible y notable la participación de diferentes espacios de representación.

Artistas, educadores, estudiantes de los preuniversitarios, organizaciones sociales, partidos políticos, movimientos territoriales, algunos sindicatos y asociaciones profesionales, todos con diferentes espectros ideológicos pero consustanciados en una causa común.

Como dato de color y curioso fue que al trasladarse la columna de manifestantes por el boulevard de la Avenida San Martín, varias estudiantes de la Universidad de Palermo se ubicaron en la puerta de la sede a contemplar la movilización, aunque no se sumaron a la marcha, miraron en silencio y con empatía y de manera respetuosa la acción colectiva de la protesta.

Durante el acto central, en el cruce de las calles Jujuy y Mitre, el escenario recibió a referentes estudiantiles que brindaron discursos contundentes y con firmes convicciones.

El presidente de la Federación Universitaria Argentina por San Juan, Gonzalo Leyes expresó que: “tenemos que empezar a construir una alternativa de gobierno para la Argentina, compañeros y compañeras. Eso lo vamos a hacer con comunidad, con solidaridad, fundamentalmente con mucha esperanza, porque somos parte de un pueblo que lucha con corazón, con la solidaridad siempre arriba, con coraje y con convicción”.

Por su parte, también estuvo presente Malvina Agüero, en representación del Colegio Central Universitario: “Los mejores estudiantes venimos estudiando hace mucho tiempo en la Universidad. Señor presidente, cumpla la ley. Que recompongan los salarios de nuestros docentes y no docentes, las becas estudiantiles, tal como avala y ordena el fallo judicial. Hoy estamos porque sabemos lo que está en juego. La universidad es nuestra posibilidad de construir un presente y soñar con un futuro. La universidad es parte de nuestro pasado, bandera de nuestro país. No somos ingenuos, entendemos muy bien lo que están escuchando y la seriedad que requiere esta institución. Por eso es necesario que la sociedad toda nos acompañe en este reclamo”.

Además, dijo que “las universidades públicas no pueden rifarse, negociarse, hipotecarse, porque es nuestro futuro y el del país. Hoy marchamos porque quieren hacer de un Derecho Humano un privilegio, porque quieren apostar donde más nos duele. La educación es una inversión y no pueden convencernos de lo contrario, sacando cuentas automáticas para instalar el cuento de que esto es un gasto innecesario. Como dijo el premio Nobel, Bernardo Crusey, fundador de Conicet: La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”, enunció la estudiante que fue ovacionada por la multitud de personas presentes.

Posteriormente, los manifestantes cantaron al unísono el Himno Nacional Argentino, con la compañía de músicos de la Orquesta Sinfónica y de miembros de los coros de la UNSJ.

El momento culminó con un gran aplauso y a continuación hubo una intervención musical de Daniel Giovenco junto a percusionistas para terminar la jornada de protesta.

Panorama nacional

Mientras que en el marco general de todo lo acontecido, el Consejo Interuniversitario Nacional instó a la Corte Suprema de Justicia a intervenir para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento.

En el documento que fue presentado se reclamó “a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”.

Los directivos de las distintas universidades públicas también denunciaron que “la crisis no es solo presupuestaria; como ciudadanas y ciudadanos, debemos denunciar con dolor y firmeza la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación”.

En su pedido, titulado “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley Por la universidad pública y en defensa de la democracia”, los universitarios alertaron también que la universidad es "un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo”.