La investigación judicial por el fallecimiento de Daniel Alberto "Pichi" Paredes, el hombre de 45 años hallado muerto en un calabozo de la Comisaría 12 de Valle Fértil, ha entrado en una fase de definiciones. Tal como lo adelantó DIARIO HUARPE este viernes, el fiscal Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, mantuvo un encuentro clave con Renato Paredes, hermano de la víctima, y su equipo legal para informar sobre los pasos a seguir en la causa que conmociona al departamento del Este sanjuanino.

Nuevas pericias y junta médica

Tras la reunión, el abogado defensor Marcelo Sandez confirmó a este medio que se ha programado una junta médica en el Cuerpo Médico Forense para este martes. El objetivo del procedimiento es finalizar la autopsia, la cual técnicamente no se ha completado. Dado que el cuerpo ya fue sepultado, los especialistas realizarán un relevamiento exhaustivo de todo el registro fotográfico tomado desde que los restos ingresaron a la morgue judicial hasta el cierre del examen inicial.

Sandez destacó la "excelente predisposición" y amabilidad del fiscal Pizarro, quien puso a disposición de la familia todas las actuaciones y garantizó que se aceptarán todas las pruebas que la querella ofrezca en su rol de parte interviniente. La expectativa de la familia ahora se centra en este análisis técnico de las imágenes, buscando inconsistencias que puedan refutar la versión policial.

Uno de los puntos que mayor suspicacia genera en los allegados de "Pichi" es la forma en que se entregaron sus restos. Según relató Sandez, el cuerpo fue entregado a la familia en un cajón cerrado, una práctica que consideran inusual y que alimentó de inmediato las sospechas de malos tratos o marcas de violencia que no querían que fueran vistas.

Renato Paredes manifestó que en Valle Fértil, lamentablemente, existe una alta tasa de suicidios y la costumbre habitual es que los cuerpos se entreguen a cajón abierto. De hecho, mencionaron que apenas una semana antes del deceso de Daniel, otra persona se quitó la vida en la zona y su cuerpo fue velado con el féretro abierto, a diferencia de lo ocurrido con el trabajador municipal. Esta diferencia de criterio institucional es uno de los ejes que la familia utiliza para sostener que se intenta ocultar la verdad sobre lo sucedido en la celda.

Rechazo a la hipótesis del suicidio

Aunque la versión inicial de la Policía de San Juan apunta a un suicidio por ahorcamiento ocurrido el pasado 23 de abril, la familia rechaza de plano esa posibilidad. Describen a "Pichi" como una persona servicial, feliz y llena de vitalidad. "Él no tenía motivos como para tomar una decisión de ese modo", afirmó su abogado basándose en los testimonios de los hermanos. Si bien Paredes tenía una situación laboral inestable como trabajador municipal, sus allegados insisten en que su personalidad no era compatible con una conducta suicida.

Estrategia legal y protocolos internacionales

La querella no solo espera los resultados de la junta médica, sino que también ha solicitado formalmente la exhumación del cadáver para pericias complementarias, pedido que aún aguarda resolución oficial. Además, se busca determinar si existió negligencia o incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de la guardia de la Comisaría 12. "La persona, desde el momento que es detenida, pasa a resguardo de la institución policial. Tienen que cuidarlo", sentenció Sandez, subrayando que la responsabilidad estatal es ineludible.

El caso ha escalado a nivel nacional con la intervención del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Se está verificando si se aplicó correctamente el Protocolo de Minnesota, una norma internacional obligatoria para investigar muertes bajo custodia del Estado que busca descartar ejecuciones extrajudiciales o torturas. Los datos obtenidos por los organismos locales ya han sido remitidos a las autoridades nacionales para garantizar la transparencia del proceso.

Un pueblo que exige respuestas

Mientras la justicia avanza, la comunidad de Valle Fértil mantiene vivo el reclamo. Todos los jueves se realizan marchas en el departamento pidiendo justicia por el trabajador que había sido detenido por presuntos disturbios bajo los efectos del alcohol y que nunca salió con vida de la seccional.

La reunión de este viernes y las pericias del próximo martes serán fundamentales para determinar si hubo una grave falla en el deber de custodia que terminó en tragedia. En base a la información que se revele la próxima semana, la querella definirá el rumbo de sus próximas acciones legales