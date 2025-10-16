Catalina Gorostidi, ex participante de Gran Hermano, anunció que está nuevamente en pareja. La noticia llega nueve meses después de su "mediática separación del ex Gran Hermano Joel Ojeda".

La ex chica reality eligió su programa de streaming, All Access, para compartir la novedad con sus seguidores. "Estoy de novia. Hoy es el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!”, compartió Catalina. Aunque está feliz con el nuevo vínculo, decidió mantener la identidad de su pareja en privado.

Publicidad

La influencer se animó a dar detalles de su intimidad con el joven que la conquistó. Catalina relató que el reciente encuentro sexual fue en su hogar.

Un detalle que para la ex Gran Hermano fue un punto a favor de su nuevo novio es su relación con sus mascotas: “Fue a casa y le re gustaron los perros. Eso es un punto para él”, destacó.

Publicidad

De esta manera, Gorostidi "dio vuelta la página y comenzó a escribir una nueva historia de amor" tras la separación de Joel Ojeda.

Además de la buena noticia, Catalina Gorostidi se sinceró en el mismo programa de streaming para responder con dureza a las críticas que recibe en redes sociales por su aspecto físico.

Publicidad

“Estoy re contra podrida”, comenzó diciendo Gorostidi en su descargo. La ex Gran Hermano reveló que, en realidad, atraviesa un trastorno de alimentación.

Catalina explicó que, si bien suele evitar hablar de su cuerpo, decidió dar detalles de su delicada situación de salud. Relató que sufrió un episodio grave que la llevó a internarse: “La última vez que viajé a Santa Fe no pude ir a una fiesta porque me terminé desmayando en el baño de mi casa”.

La gravedad del cuadro se debe a que “Estoy anémica porque es verdad que no estoy comiendo lo suficiente, pero estoy en tratamiento”, remarcó.

Finalmente, la influencer se defendió de los haters y las críticas recibidas. "Yo nunca hablé del cuerpo de nadie, jamás. Entonces, lo que me escriben en redes no me interesa porque son personas que ni siquiera conozco”, concluyó.