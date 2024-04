Se trata de Laura Noemí Figueroa, que le achacan haberse hecho pasar por médica y prometer a tres hombres desempleados trabajo en empresas mineras a cambio del pago de $100.000 cada uno. Frente al juez de garantías, Alberto Caballero, la mujer se defendió y dijo que todo se trata de un complot orquestado por su expareja, con tinte de venganza por no poder ver a su hija de 14 años. La caucetera será investigada por un año en libertad, a pesar del pedido fiscal.

Los tres denunciantes Francisco Villalobos, Juan Chulia y Hugo Zárate dijeron ante la UFI de Estafa y Ciberdelitos que se contactaron con Figueroa por teléfono y que después mantuvieron una reunión con ella en un café. La mujer les hacía la promesa de conseguirles trabajo en algún proyecto minero, pero antes debían abonarle una suma por las gestiones y hacerse chequeos médicos.

Para los fiscales Eduardo Gallastegui y Federico Pereyra hay material probatorio para iniciar una causa que puede llegar a juicio. Entre eso, hay registros de las conversaciones que mantuvo Figueroa con los damnificados por WhatsApp. Por ello, pidieron 90 días de prisión preventiva y un año de investigación penal preparatoria. A lo que el juez solo concedió lo segundo.

Figueroa, en audiencia, se defendió. Dijo ser inocente y acusó a su expareja de orquestar todo. Manifestó que el hombre trabaja en la minería y conoce a esos tres denunciantes, dando a entender que todo fue un complot por venganza a raíz de una disputa por la tenencia de su hija. "Desde el año pasado que no puede verla, ella no lo quiere ver, es un hombre violento", dijo la mujer a DIARIO HUARPE. Y agregó que el año pasado este sujeto, que no forma parte de la causa, quiso llevarse a su hija a Mendoza, metida a un baúl. Por este supuesto secuestro, la mujer aseguró que hay una causa abierta contra el hombre.