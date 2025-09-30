La provincia de San Juan reforzó su sistema de apoyo a la primera infancia con la inauguración de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en el barrio Pie de Palo, en el departamento de Caucete. La obra, ejecutada íntegramente con fondos provinciales, fue inaugurada por el vicegobernador Fabián Martín y otros funcionarios del gabinete provincial y municipal.

La instalación está destinada a la atención de niños y niñas desde los 45 días hasta los tres años de edad, con el objetivo de brindar un espacio de cuidado, educación y desarrollo integral. Durante el acto inaugural, se destacó que el centro permite a las familias contar con un lugar seguro para el cuidado de sus hijos mientras se desempeñan laboralmente. Asimismo, se enfatizó que la obra se concretó en un contexto de restricción de recursos nacionales, priorizando la inversión en infraestructura pública.

El moderno edificio, de 220 metros cuadrados cubiertos, fue construido con una estructura metálica y materiales que garantizan seguridad y confort. Cuenta con salas diferenciadas por edad, un lactario, un deambulatorio, espacios administrativos, cocina y patios de recreo. Los servicios ofrecidos incluyen asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad, constituyéndose como un espacio integral para el desarrollo infantil en la comunidad caucetera.