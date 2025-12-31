Paso a Chile por Mendoza: 40 minutos de espera, pero la atención migratoria se suspende a las 20 horas

El tradicional éxodo turístico de argentinos hacia las playas chilenas enfrenta este 31 de diciembre un panorama mixto en los pasos fronterizos de Mendoza. Mientras las demoras para cruzar el Sistema Integrado Cristo Redentor se han reducido significativamente respecto a los días posteriores a Navidad, la atención en las oficinas migratorias se verá restringida durante la noche de fin de año, siguiendo un esquema similar al de las festividades navideñas.

Situación actual: demoras en descenso y expectativa por la noche

Según el reporte actualizado de las autoridades, el paso Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos. Este miércoles 31, la demora estimada para cruzar a Chile es de 40 minutos, un tiempo considerablemente menor a las esperas de hasta 150 minutos (2 horas y media) que se registraron durante el pico del éxodo turístico iniciado tras la Navidad.

Sin embargo, la normalidad en la circulación estará sujeta a un cambio de horarios en los servicios migratorios y aduaneros. Tal como se estableció para la noche de Navidad, este miércoles 31 de diciembre, la atención en el complejo estará restringida a partir de las 20 horas. Los trámites se reanudarán con normalidad recién a partir de las 10 horas del jueves 1 de enero.

Horarios operativos: dos pasos con distintas reglas

La información oficial detalla las condiciones de operación para los dos principales pasos terrestres:

Sistema Integrado Cristo Redentor:

Circulación: Habilitada las 24 horas para vehículos particulares, ómnibus y transporte de carga, en ambos sentidos.

Atención migratoria/aduana: Restringida entre las 20:00 hs del 31/12 y las 10:00 hs del 01/01. Fuera de ese horario, la circulación física continúa, pero los trámites de control estarán suspendidos.

Paso Pehuenche:

Horarios de operación: Funciona con un horario diario fijo, independiente de las festividades.

Salida de Argentina: de 9:00 a 18:00 horas.

Entrada a Argentina: de 9:00 a 19:00 horas.

Recomendaciones para viajeros

Ante este escenario, las autoridades y servicios viales recomiendan a los turistas: