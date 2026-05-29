Un procedimiento policial realizado en el barrio Valle Grande terminó con dos personas aprehendidas, una de ellas menor de edad, y el secuestro de una barra de hierro de grandes dimensiones que había sido denunciada como sustraída. El hecho ocurrió durante recorridas preventivas realizadas por efectivos de la Comisaría 35ª en jurisdicción de Rawson.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados fueron comisionados hasta la manzana 46 del complejo habitacional tras recibir un aviso sobre una pelea entre varias personas y la posible comisión de un robo. Al arribar al lugar entrevistaron a un vecino, quien relató que momentos antes observó a tres hombres trasladando una barra de hierro conocida como Perfil "C" de aproximadamente 12 metros de largo.

De acuerdo con el testimonio aportado por el denunciante, el elemento metálico habría sido sustraído de un domicilio de la zona. Cuando decidió consultar a los sujetos sobre la procedencia de la estructura, estos la arrojaron al suelo y comenzaron a insultarlo. Siempre según la denuncia, los individuos también lanzaron piedras contra la vivienda del vecino antes de escapar en dirección oeste hacia un playón cercano.

Con las características aportadas por el damnificado, los efectivos solicitaron colaboración a otros móviles y montaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones. Minutos después localizaron a los sospechosos y se produjo una persecución que culminó con la aprehensión de dos de ellos gracias al apoyo de vecinos que colaboraron señalando la dirección de fuga.

Los detenidos resultaron ser un hombre mayor de edad y un adolescente. Según detalló la Policía, el primero vestía un jogging tipo jean de color claro con roturas y una campera negra, mientras que el menor llevaba una remera del club Boca Juniors y un pantalón negro.

Tras la detención, ambos fueron trasladados junto con la barra de hierro recuperada a la sede de la Comisaría 35ª ubicada en el mismo barrio, con el fin de resguardar su integridad física y preservar los elementos vinculados a la investigación. Posteriormente se dio intervención al ayudante fiscal Alejandro Díaz, quien se presentó en la dependencia policial para interiorizarse sobre las actuaciones realizadas.

Las fuentes indicaron además que uno de los sospechosos es conocido como Federico Uriel Álvarez Romero, conocido en el barrio por el apodo de "El Chacabuco". Minutos más tarde, el vecino volvió a identificar tanto al mayor como al menor de edad como las personas que trasladaban la estructura metálica al momento del hecho.

La investigación quedó encuadrada provisoriamente bajo la figura de hurto simple agravado por haber sido cometido en poblado y en banda. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, los investigadores procuran determinar la participación de un tercer implicado que logró escapar antes de la llegada de los efectivos.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría 35ª, entre ellos el oficial ayudante Daniel Castro, el cabo Fabricio Domínguez y los agentes Micaela Seva, Matías Miranda y Maicol Castro.