Cayó "El Narigón", autor de dos robos violentos de motos

La Policía de San Juan, a través de la Brigada de Investigaciones Oeste, concretó la detención de un sujeto conocido en el ambiente delictivo como "El Narigón", identificado como Nievas Matías Jesús, por su presunta participación en al menos dos robos violentos bajo la modalidad de asalto al paso o "al vuelo" perpetrados en la vía pública de Capital.

Fuentes policiales confirmaron que la investigación se inició tras la denuncia de dos hechos con un modus operandi idéntico y particularmente agresivo. El accionar de estos delincuentes era de una violencia inusitada. Nos pusimos como prioridad identificarlos porque generaban mucha alarma social.

Publicidad

Los episodios delictivos se caracterizaban por la actuación de dos sujetos a bordo de una motocicleta. La mecánica era siempre la misma: Sorprendían a sus víctimas por detrás, las arrojaban violentamente al piso y, aprovechando el estado de shock o la caída, les sustraían rápidamente sus pertenencias. Este tipo de ataques súbitos y sin mediar palabra eleva el riesgo para la integridad física de las víctimas.

Tras un minucioso trabajo de relevamiento de cámaras y testimonios, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores y, más importante aún, el rodado utilizado para cometer los atracos. La clave estuvo en el seguimiento de la moto, que era la misma en los dos hechos. Pudimos triangular la información y dar con el paradero de uno de los sospechosos.

Publicidad

El procedimiento culminó con un allanamiento ejecutado en el Barrio General Acha, en Capital. Allí, los efectivos lograron la aprehensión de Nievas Matías Jesús y, durante la requisa, se logró el secuestro de algunos de los efectos robados, que serán peritados para confirmar su pertenencia a las víctimas.

Además, en el mismo domicilio, se incautó la motocicleta que se presume fue utilizada en los hechos, un elemento fundamental como prueba material en la causa. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Delitos contra la Propiedad, que continuará con la investigación para determinar la participación del otro individuo implicado.