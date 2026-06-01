Después de una semana de espera, decenas de chicos finalmente pudieron subirse al colectivo mundialista que recorrió las calles de San Juan entre canciones, banderas argentinas y una ilusión compartida: sentirse parte de la previa del Mundial 2026. La actividad fue la gran atracción de una nueva edición de la Caravana del Mundial de GRUPO HUARPE, que este domingo volvió a reunir a cientos de familias en el Parque de Mayo.

El paseo había quedado pendiente el domingo anterior por el Desafío Ruta 40 y era una de las actividades más esperadas. Desde las 16, la jornada combinó juegos, propuestas recreativas y solidaridad. Mientras las familias acercaban donaciones para las escuelas Marco Antonio Narváez y Buenaventura Collado, dos instituciones rurales de Valle Fértil, los chicos recorrían la caravana con un objetivo claro: conseguir un lugar en el colectivo.

Decorado con banderas argentinas y acompañado por canciones mundialistas, el micro de la empresa 20 de Junio recibió a decenas de niños que aguardaban el paseo desde hacía días. Cuando las puertas se abrieron, los asientos se ocuparon rápidamente. Los más pequeños eligieron las ventanas; los más grandes buscaron viajar junto a sus amigos. "Estamos orgullosos de acompañar esta campaña solidaria", expresó Juan Campillay, representante de la empresa.

Familias coparon el colectivo 20 de junio.

Entre los pasajeros estaba Sofía, de 6 años, que vivió una experiencia doblemente especial. No solo participó de la Caravana, sino que además se subió por primera vez a un colectivo. "Es la primera vez que viajo en colectivo y me gusta ver todo", contó mientras mostraba la bandera argentina pintada en el rostro. A su lado también disfrutaba Mailén, su prima, mientras observaban las calles desde la ventanilla.

El recorrido comenzó por calle 25 de Mayo, frente al Museo de la Historia Urbana. Luego avanzó por España, continuó por avenida Libertador y regresó por Urquiza hasta volver al punto de partida. Durante el trayecto, los chicos saludaron a quienes caminaban por el centro, cantaron por la Selección Argentina y disfrutaron de una experiencia que para muchos era inédita.

Cientos de personas vivieron una jornada distinta en el Parque.

Leo fue otro de los protagonistas de la jornada. Después de participar de distintas actividades, también logró subir al colectivo. "Me gustó mucho cómo estaba decorado. Jugué, metí un gol y alcé la copa. La pasé hermoso", relató. A su lado, estaba su abuela: "Vinimos a pasear y nos encontramos con todo esto. Estoy disfrutando de la felicidad de mi nieto", expresó.

Mientras el colectivo recorría la ciudad, la actividad continuaba en el Parque de Mayo. Muchos chicos hacían fila para patear penales en el espacio de Rufrano. Allí, Lula y Mario animaban la tarde con desafíos y competencias. "Les encanta jugar y nosotros buscamos acercarlos al deporte", señaló Lula.

Fila para subir al colectivo.

A pocos metros, el stand de Un Poco Loco se llenaba de niños que elegían llevar la bandera argentina pintada en las mejillas o mechones celestes y blancos en el pelo. "Están viviendo a pleno la previa del Mundial", comentó Aniana Fuentes, dueña del local.

Otro de los puntos más concurridos fue la chocolatada de Kafe Coffee Break. Familias enteras se acercaban para compartir una merienda mientras disfrutaban de las actividades. "La clave es servirlo tibio", resumió Eva mientras repartía chocolate caliente.

La réplica oficial de la Copa del Mundo también fue una de las atracciones más buscadas. Grandes y chicos hicieron fila para levantar el trofeo exhibido por Nicolás Lupari. Padres con los celulares preparados y niños concentrados en sostener la copa como si estuvieran celebrando un nuevo título mundial protagonizaron algunas de las imágenes más repetidas de la tarde.

Pequños a pura ilusión mundialista.

Con las ventanas llenas de banderas argentinas, canciones de cancha durante todo el recorrido y cientos de chicos disfrutando de una experiencia diferente, la Caravana del Mundial volvió a dejar una de esas postales que explican por qué el fútbol moviliza tanto más que un deporte. La próxima cita será el domingo 7 de junio, cuando la previa mundialista vuelva a reunir a las familias sanjuaninas en el Parque de Mayo.