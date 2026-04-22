¿Icardi podría terminar preso si no paga la cuota alimentaria de sus hijas?

La disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la manutención de sus hijas suma nuevos capítulos de tensión judicial. Ana Rosenfeld, representante legal de la mediática, brindó precisiones sobre el estado de la causa en diálogo con Juan Etchegoyen y cuestionó la estrategia del deportista del Galatasaray, quien solicitó apartar al juez Adrián Hagopian.

Ante esta maniobra, la abogada sostuvo que "cuando a uno no le gusta una resolución judicial la apela, no recusa al juez, porque si no en Argentina todos los días estarían recusando jueces". Rosenfeld aclaró que él no vio a sus hijas durante mucho tiempo porque reside en el extranjero. Remarcó que el magistrado cuestionado incluso benefició al futbolista al permitir sus traslados internacionales.

Al respecto, señaló que "el doctor Hagopian le garantizó al señor Mauro Icardi, pese a ser deudor alimentario, la libertad de entrar y salir del país, cuando es recontra sabido que lo primero que hacen los jueces, cuando hay una deuda alimentaria de estas características, es prohibir que salgan del país".

Mientras la Cámara resuelve la validez de lo actuado por Hagopian, el expediente se trasladará al próximo juzgado en turno. Sobre la postura ética del reclamo, la letrada fue categórica al afirmar que "defender el no pago de la cuota alimentaria para mí es una aberración".

En cuanto al contacto familiar, desmintió impedimentos vinculares desde su llegada a la causa y aseguró que "desde que yo asumí la defensa no hubo ningún tipo de obstrucción, él habla con sus hijas todos los días".

También destacó el rol de los organismos de control indicando que "el Ministerio Público Tutelar está actuando excelente, está controlando que las nenas tengan el bienestar que tienen que tener. No sale a la prensa porque no interesa del lado de Wanda que trasciendan estas cuestiones".

La reserva sobre los detalles del proceso es una prioridad para la querella, ya que según Rosenfeld "hay nuevos informes del Ministerio Público Tutelar, pero no se filtran. Nosotros no permitimos que todo lo que tenga que ver con las menores trascienda".

Finalmente, advirtió sobre las garantías patrimoniales que aseguran el cobro futuro. Explicó que "la casa de los sueños está embargada, gracias a Dios. Si no paga va a seguir embargada. Los chicos ladrillos no comen, pero si tenés la garantía de que tarde o temprano va a salir a remate la casa, que es aval para la cuota alimentaria, en buena hora. Pero Wanda estaría más feliz si la cuota se paga".