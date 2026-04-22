El calvario de Floppy Tesouro por su salud: "Me quería arrancar la cabeza"

Floppy Tesouro detalló la compleja situación que atravesó tras semanas de preocupación por su estado físico en el programa Desayuno Americano. La modelo reconstruyó su difícil momento y explicó que el origen de todo fue un problema odontológico que derivó en síntomas graves y mucha incertidumbre.

Al referirse al inicio del conflicto, señaló que lo que te dicen es que a veces te tocan un nervio y puede suceder que se genere un trismus, o cuando te colocan la anestesia y trabas la mandíbula. Hay un montón de opciones por las que se me pudo haber generado esta situación.

Lo que comenzó como algo puntual escaló a un nivel insoportable, ya que confesó que tenía mucho dolor, me dolía desde la mandíbula hasta el oído. Después del trismus se empiezan a sumar más cosas.

La situación se volvió crítica con la aparición de una neuralgia del trigémino. Sobre este punto, la mediática relató sin filtros que lo más doloroso de todo fueron las neuralgias, me quería arrancar la cabeza. Ante la falta de respuestas claras en los primeros estudios, inició un recorrido por diferentes especialistas. Ella recordó que me fui a hacer placas, no había nada para hacer y me derivaron a un neurólogo.

Me empezaron a tratar, pero la medicación me generó una reacción adversa en todo el cuerpo, no era solo la cabeza. Ese tratamiento neurológico le provocó un malestar adicional muy marcado, sobre el cual detalló que me dieron una medicación muy fuerte, me agarraba de las paredes para ir al baño del mareo. Me bajaban los dolores, pero yo seguía mal.

El relato alcanzó su punto más dramático al describir su primera internación hospitalaria. Floppy contó que me quería arrancar la cabeza literal, no podía más. Lo cuento y se me pone la piel de gallina.

Pedía que me lleven al hospital porque no daba más, llegué con deshidratación y dolores muy fuertes. A pesar de la gravedad del cuadro, el foco médico tardó en detectar la causa real de su padecimiento. Por este motivo, la modelo enfatizó que concientizo porque el foco está puesto en mi salud. Cuando hay un problema hay que ir al fondo.

Tras varios meses de incertidumbre, una nueva consulta odontológica permitió dar con el diagnóstico correcto de pulpitis aguda. Tesouro explicó cómo se sucedieron los hechos indicando que se me fueron dando cosas una atrás de la otra, el foco estaba puesto en lo odontológico y yo no quise ir.

Después de meses, en una consulta odontológica detectaron la pulpitis aguda, que era el foco real del dolor. La explicación que recibió fue contundente, describiendo la infección como algo que se inflama, como una olla tapada. Hasta que no se destapa no drena nada, por eso el dolor se fue para arriba.

Al ser consultada sobre el accionar de los profesionales previos, se mostró prudente y manifestó que yo lo único que creo es que esto sucedió. Le puede pasar a cualquiera. Confío en que en su momento no lo vieron en las placas.

Sin embargo, no ocultó el sufrimiento vivido durante todo el proceso al declarar que fueron casi cuatro meses conviviendo con dolores de cabeza y dos internaciones. No me imaginé que esto existía, la estoy pasando re mal. Actualmente, la modelo se encuentra en pleno proceso de recuperación y se define como una mujer fuerte mientras intenta dejar atrás este difícil episodio.