Un nuevo hallazgo de la NASA en Marte reavivó el debate sobre la posible existencia de vida extraterrestre. Científicos detectaron compuestos y señales que podrían estar vinculados a procesos biológicos, aunque aclararon que aún no se trata de una confirmación definitiva.

El descubrimiento fue realizado por el rover Perseverance, que analiza el suelo marciano en busca de rastros antiguos. En este caso, los expertos identificaron estructuras, minerales y compuestos orgánicos que, en la Tierra, suelen estar asociados a actividad microbiana. Sin embargo, también pueden generarse mediante procesos químicos no biológicos.

Uno de los puntos clave es que Marte tuvo condiciones muy distintas a las actuales. Hace miles de millones de años, el planeta contaba con agua líquida, ríos y lagos, lo que lo convertía en un entorno potencialmente habitable. Nuevos estudios incluso detectaron sistemas fluviales ocultos bajo la superficie, reforzando esa hipótesis.

En paralelo, recientes investigaciones hallaron compuestos orgánicos complejos preservados durante millones de años, lo que demuestra que Marte pudo conservar “ingredientes” necesarios para la vida. Aun así, los científicos insisten en que estos elementos no prueban por sí solos que haya existido vida.

La comunidad científica sostiene que la clave estará en analizar muestras en la Tierra con tecnología más avanzada. Por eso, una futura misión buscará traer fragmentos de roca marciana para confirmar si estos indicios tienen origen biológico o no.

Por ahora, el hallazgo representa uno de los avances más importantes en la exploración del planeta rojo, pero mantiene abierta la gran pregunta: si Marte alguna vez albergó vida, o si aún podría hacerlo en formas microscópicas.