En un partido donde las polémicas fueron protagonistas junto con la no intervención del VAR en varios episodios, Chile y Canadá igualaron 0-0 por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América. Con este resultado, la selección dirigida por el argentino Ricardo Gareca que solo le servía un triunfo, y en sintonía que Perú no haga lo mismo contra Argentina, se quedó afuera de los cuartos de final del certamen y sumó otra decepción. Del otro lado de la vereda, los canadienses aprovecharon que el empate les servía y están en la próxima fase del torneo de selecciones de Sudamérica.

El Inter&Co Stadium vio en primera persona como desde el primer minuto de juego, el árbitro Wilmar Roldan dejó más dudas que certezas con sus decisiones. Sin embargo, los jugadores de ambos equipos estuvieron lejos de ayudarlo y fueron partícipes de un partido tenso y friccionado. Tanto que corrían los primeros minutos de juego cuando Moïse Bombito le pegó un codazo a Rodrigo Echeverria que hasta Gary Medel en X le pidió la expulsión.

Pese al reclamo de los chilenos, la resolución del árbitro fue sacarle apenas una tarjeta amarilla. Unos pocos minutos más tarde, el equipo de Gareca se vio perjudicado ante la expulsión de Gabriel Suazo por doble amonestación y desde ahí Chile no pudo torcer la imagen; desde el juego, que nunca fue protagonista, ni desde lo actitudinal.

Los nervios por no poder evitar otra frustración se le sumaron a la velocidad del reloj que no pudo eludir otro fracaso de Chile: se despidió de la Copa América sin haber convertido en ninguno de los tres partidos que disputó. Por su parte, los dirigidos por Jesse Marsch sostuvieron el juego defensivo y hasta lo pudieron haber ganado si el VAR no intervenía para anular el único tanto del partido. Así las cosas, Canadá dio el batacazo del Grupo A, donde ya se clasificó Argentina en el primer lugar y se metió en los cuartos de final de la Copa América, instancia donde puede medirse contra Venezuela o Ecuador (ambos peleando por el primer lugar del Grupo B).

