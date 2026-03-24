Tras el incendio de gran magnitud que afectó a la empresa Eco San Juan S.A., que operaba en las instalaciones del Parque Industrial de Chimbas, la Municipalidad informó que exigirá al Gobierno de la provincia y a la firma involucrada la presentación de los informes de impacto ambiental.

A través de un comunicado oficial, el municipio indicó: “Desde la Municipalidad se solicitarán los informes correspondientes a los organismos provinciales y a la empresa afectada respecto a los certificados de impacto ambiental, permisos y qué tipo de materiales residuales fueron los afectados”.

Comunicado oficial de la Municipalidad de Chimbas. (Foto: Captura)

De acuerdo a la información en página oficial, la empresa ECO S.A. se dedica a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, con fuerte vinculación a la actividad minera. Entre los materiales que procesa se encuentran aceites minerales, mezclas de hidrocarburos, pinturas, solventes, resinas y otros desechos industriales de alta complejidad .

En ese sentido, las autoridades buscan establecer si hubo liberación de sustancias contaminantes en el aire y cuáles podrían ser sus consecuencias. Este tipo de siniestros, cuando involucran residuos industriales, puede generar humo con partículas o compuestos que, en determinadas concentraciones, resultan irritantes o perjudiciales para las personas.

Por ello, desde el municipio también emitieron una recomendación preventiva: “Asimismo, les solicitamos a los vecinos que, ante cualquier síntoma que pudiesen manifestar, se acerquen a los centros de salud más cercanos, a fin de recibir la atención médica correspondiente”.

En cuanto al operativo tras el siniestro, confirmaron que durante este lunes 23 de marzo continúan los trabajos de remoción y saneamiento del lugar por parte de bomberos de la Policía de San Juan, mientras se avanza con los pedidos de informes para evaluar el impacto real del incendio.

El hecho ocurrió el domingo por la siesta en un predio ubicado en inmediaciones de calles Benavídez y Bonduel, donde ardieron materiales altamente inflamables, lo que generó una importante columna de humo visible desde distintos puntos del departamento.