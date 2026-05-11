El Gobierno de Israel liberó y deportó a los activistas Shaif Abukeshek, de España, y Thiago Ávila, de Brasil, integrantes de la Global Sumud Flotilla (GSF), que permanecían detenidos desde fines de abril tras intentar llevar ayuda humanitaria a la población palestina de la Franja de Gaza.

“Shaif Abukeshek y Thiago Ávila fueron deportados hoy de Israel”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Ávila llegó esta mañana al aeropuerto de San Pablo, donde fue recibido por su esposa, su hija y decenas de militantes.

Por su parte, Shaif Abukeshek llegó este domingo al aeropuerto de Barcelona, donde aseguró que “nuestro camino recién empieza” y agradeció el apoyo recibido de familiares y activistas.

“Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi valija y en unos días volver a reunirme con mis compañeros en Turquía”, declaró ante la prensa tras pasar diez días detenido en la prisión de Shikma, en Ascalón, luego de haber sido arrestado el 30 de abril en aguas internacionales.

Además, reivindicó a los integrantes de la flotilla que continúan organizando nuevas expediciones desde distintos puertos. “No lo están haciendo por ellos mismos. Lo están haciendo porque hay un pueblo que lleva 80 años resistiendo”, afirmó.

“No somos ningunos héroes ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable y que se cuente lo que está pasando en Palestina todos los días”, agregó, al tiempo que reclamó que los barcos que transportan armas hacia el Gobierno israelí dejen de operar desde puertos de otros países.

La flotilla continúa

Durante la noche del 29 al 30 de abril, la GSF denunció que fuerzas israelíes interceptaron sus embarcaciones cerca de la isla griega de Creta. Dos integrantes de la misión, el sueco-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, fueron capturados y trasladados a la prisión de Shikma, en el sudoeste de Israel.

Las autoridades españolas calificaron como ilegal el abordaje israelí en aguas internacionales y reclamaron al primer ministro Benjamin Netanyahu que respete el derecho internacional, el derecho humanitario y el derecho del mar.

La GSF acusó además a Israel de someter a sus integrantes a malos tratos, incluidas agresiones físicas y la privación de alimentos y agua durante la noche del operativo.

Según denunció la organización, sus miembros fueron obligados a permanecer durante 40 horas a bordo de un buque de la Armada israelí en aguas griegas y a dormir en el suelo, que era mojado “de manera intencional y reiterada”.

También aseguraron que varios activistas fueron golpeados, pateados y arrastrados por la cubierta con las manos atadas detrás de la espalda, y que algunos sufrieron fracturas de nariz y costillas.

Un total de 11 países, entre ellos Brasil, Colombia y España, condenaron las acciones israelíes contra la GSF y exigieron una investigación y rendición de cuentas.

La flotilla había partido el 15 de abril desde Barcelona con el objetivo de romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel y entregar ayuda humanitaria a la población palestina de la Franja de Gaza, en medio de la grave crisis humanitaria que atraviesa el enclave.

Las embarcaciones que lograron evitar el ataque israelí se reagruparon en Turquía, donde se sumó una delegación sanitaria argentina.



