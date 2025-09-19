Publicidad
Policiales > Siniestro vial

Choque en la Ruta 20: una moto y un auto colisionaron frente a la YPF de La Legua

Un accidente entre un automóvil y una motocicleta ocurrió esta mañana en la Ruta 20, frente a la estación de servicio YPF de La Legua. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El vehículo resultó con daños menores en su parte delantera, mientras que la motocicleta sufrió averías de consideración. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

El accidente de tránsito ocurrió en la Ruta 20, a la altura de la estación de servicio YPF de La Legua, frente a dicho establecimiento. El incidente involucró a un automóvil y una motocicleta. Según los reportes, la motocicleta intentó cruzar hacia el ingreso del YPF, momento en el que fue impactada por el automóvil que circulaba por la vía. El conductor del vehículo manifestó no haber visto a la motocicleta.

Como resultado de la colisión, el automóvil presentó daños en el parabrisas y en la zona delantera, los cuales fueron evaluados como de consideración menor. La motocicleta, en cambio, sufrió daños de mayor entidad. Afortunadamente, no se registraron lesionados de ningún tipo como consecuencia del hecho. El evento tuvo lugar aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Las autoridades correspondientes se presentaron en el lugar para realizar las actuaciones protocolares.

