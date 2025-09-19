El accidente de tránsito ocurrió en la Ruta 20, a la altura de la estación de servicio YPF de La Legua, frente a dicho establecimiento. El incidente involucró a un automóvil y una motocicleta. Según los reportes, la motocicleta intentó cruzar hacia el ingreso del YPF, momento en el que fue impactada por el automóvil que circulaba por la vía. El conductor del vehículo manifestó no haber visto a la motocicleta.

Como resultado de la colisión, el automóvil presentó daños en el parabrisas y en la zona delantera, los cuales fueron evaluados como de consideración menor. La motocicleta, en cambio, sufrió daños de mayor entidad. Afortunadamente, no se registraron lesionados de ningún tipo como consecuencia del hecho. El evento tuvo lugar aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Las autoridades correspondientes se presentaron en el lugar para realizar las actuaciones protocolares.