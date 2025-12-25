Una discusión entre dos hombres en estado de ebriedad terminó con un herido de arma blanca en el cuello en el departamento Rawson. El violento episodio se registró durante la mañana de este jueves 25 de diciembre, en inmediaciones de Ruta 40 y calle 5.

Según informaron fuentes policiales, los involucrados son vecinos y se encontraban alcoholizados al momento del altercado. Por motivos que se investigan, la discusión escaló y uno de ellos extrajo un cuchillo, con el que atacó al otro y le asestó un puntazo a la altura del cuello.

Tras el ataque, personal policial y de emergencias acudió al lugar. El damnificado, un hombre mayor de edad, fue trasladado en ambulancia al hospital para recibir atención médica. De acuerdo a los primeros datos oficiales, la herida no revestiría gravedad. La víctima llegó consciente al centro de salud y relató que el hecho ocurrió luego de una pelea con su vecino.

El episodio se produjo en la zona de Agustín Gómez, conocida también como calle 5 o Ruta 155, y Ruta 40. Al momento de ocurrir el hecho, la Policía se encontraba a la espera de la denuncia formal para avanzar con las actuaciones correspondientes.