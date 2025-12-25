Los festejos de Navidad terminaron en tragedia en La Plata, Buenos Aires. Un hombre de 68 años asesinó a su vecino de 45 luego de una discusión originada por el uso de pirotecnia en un complejo habitacional.

Fuentes policailes destacaron que el hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre en un monoblock ubicado en calle 609 entre 3 y 4, cuando el agresor, identificado como J.C.M., disparó desde la ventana de su departamento hacia un grupo de personas que celebraba en el lugar. Uno de los disparos impactó en Ramírez, quien sufrió heridas en el cuello y en el hombro izquierdo y murió en el acto.

Armas encontradas en los allanamientos al sospechoso.

Las autoridades llegaron tras una alerta radial recibida por el Comando Patrulla, que advertía la presencia de un herido de arma de fuego en el complejo. Al arribar, los agentes encontraron a vecinos alterados y el cuerpo de Ramírez en el descanso de una escalera.

Ante la identificación del presunto tirador, los efectivos ingresaron al departamento señalado, cuya puerta estaba entreabierta. Allí sorprendieron al acusado apoyando un arma sobre una mesa, lograron reducirlo y procedieron a su aprehensión. Durante la requisa se secuestró la pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre 40 utilizada en el hecho, además de otras armas registradas en la vivienda: una escopeta calibre 20, un rifle de aire comprimido calibre 5 mm, y municiones de distintos tipos. Fuentes policiales confirmaron que ninguna de las armas tenía pedido de secuestro.

El fiscal de turno, Patricio Barraza, junto al gabinete de homicidios de la DDI La Plata, coordinó los trabajos judiciales y periciales en la escena, que fue preservada hasta la llegada de la morguera para el traslado del cuerpo de Ramírez. En el lugar se incautaron también municiones con punta troncocónica, punta teflonada azul, munición calibre 40 con punta cónica y una funda para pistola.

Tras conocerse el homicidio, vecinos enfurecidos incendiaron un Peugeot 504, propiedad del imputado, como represalia por el ataque. La situación generó momentos de alta tensión que obligaron a la Policía a desplegar un operativo para evitar nuevos incidentes en el barrio.

El acusado quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar si actuó de forma premeditada o bajo un impulso provocado por la discusión vecinal. El caso reaviva el debate sobre el uso de pirotecnia y la escalada de conflictos durante fechas festivas.