Una familia de Chimbas denunció el robo de su auto en plena víspera de Navidad. Sin embargo, horas más tarde, recibió la noticia de que había sido encontrado totalmente desmantelado.

Fuentes policiales informaron que el vehículo, un Chevrolet Corsa Classic, apareció en la tarde de este miércoles 24 de diciembre en un descampado del barrio Conjunto 13, sin las cuatro ruedas y otras partes.

Los datos de la Policía exponen que el hallazgo ocurrió alrededor de las 18, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban recorridas preventivas por el interior del barrio. Mientras patrullaban la manzana H, los uniformados advirtieron la presencia del rodado abandonado y con claros signos de desarmado.

Al acercarse, constataron que al auto le habían sustraído las cuatro ruedas completas, además de otros componentes cuya faltante será determinada durante las pericias. No había personas en las inmediaciones y tampoco se registraron testigos directos del momento en que el vehículo fue llevado hasta el lugar.

Tras comunicar lo sucedido, los policías procedieron a trasladar lo que quedaba del rodado hasta la Comisaría 26ª de Chimbas, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con la investigación. En paralelo, la Policía trabaja para determinar cómo fue trasladado el vehículo hasta el descampado y quiénes serían los responsables del robo y posterior desmantelamiento.