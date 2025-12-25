El Gobierno nacional insistirá en aplicar cambios a la Ley de Salud Mental durante el período de sesiones ordinarias del Congreso, que comenzará el 1° de marzo. Tras el fallido intento de incluir las modificaciones en la Ley Bases, el Ejecutivo trabaja en un nuevo proyecto para reordenar la normativa vigente y habilitar, en determinados casos, la intervención judicial para autorizar internaciones.

Según fuentes del Poder Ejecutivo, la iniciativa será enviada al Parlamento durante 2026 y apunta a modificar aspectos centrales de la Ley N° 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013. Entre los ejes principales se encuentra la posibilidad de que jueces autoricen la hospitalización de pacientes en situaciones específicas, además de avanzar en la creación de centros especializados para la atención de salud mental.

La normativa vigente fue impulsada bajo el principio de la desmanicomialización y la protección de derechos de los pacientes. Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que su aplicación presentó limitaciones por la falta de dispositivos adecuados y herramientas para abordar casos de urgencia. En ese contexto, el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, coordina el diseño del nuevo proyecto.

No es la primera vez que la administración del presidente Javier Milei intenta avanzar con estos cambios. Las modificaciones ya habían sido incluidas en el proyecto original de la Ley Bases, pero finalmente quedaron fuera del texto aprobado. En aquella propuesta se contemplaba habilitar a jueces a adoptar medidas de atención urgente, definir casos puntuales para internaciones involuntarias como recurso terapéutico excepcional, autorizar la creación de neuropsiquiátricos y modificar la composición del Órgano de Revisión.

Desde el Ejecutivo indicaron que parte de esos puntos volverán a formar parte de la nueva iniciativa, actualmente en etapa de redacción. No se descarta que el anuncio sea realizado durante la Apertura de Sesiones del Congreso, a comienzos de marzo.

En la Casa Rosada señalan que la decisión de insistir con la reforma se apoya en reclamos de familiares de pacientes, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad. También mencionan casos de alto impacto, como el episodio ocurrido en 2021 en las inmediaciones del MALBA, que derivó en la muerte de un efectivo de la Policía Federal.

Otro de los antecedentes citados es el testimonio de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier, exintegrante de Tan Biónica, quien expuso en el Congreso sobre la falta de herramientas para abordar episodios agudos vinculados a trastornos mentales y adicciones.

Mientras el oficialismo avanza en la redacción del proyecto, las reformas propuestas vuelven a generar debate en distintos sectores vinculados a la salud mental. El Gobierno anticipa que retomará la discusión legislativa durante las sesiones ordinarias, con el objetivo de introducir cambios en la ley vigente.