El feriado de Navidad se sintió con fuerza en San Juan, donde la movilidad fue mínima y el funcionamiento del transporte público se vio seriamente reducido. Durante la jornada, los colectivos de la Red Tulum circularon con frecuencias muy espaciadas, registrando demoras que oscilaron entre los 50 minutos y hasta una hora y media, según pudo constatar DIARIO HUARPE.

La reducción de horarios en el servicio de transporte tuvo un impacto directo en el movimiento urbano. Las paradas se mostraron casi vacías y la circulación de personas fue escasa, especialmente en el centro sanjuanino, que presentó una postal inusual incluso para un día feriado.

En ese escenario de baja actividad, una de las pocas imágenes con presencia de vecinos se dio en el Parque de Mayo. Allí, varias personas aprovecharon la jornada para realizar actividad física al aire libre, correr, caminar o andar en bicicleta, convirtiendo al espacio verde en uno de los puntos con mayor movimiento durante el día.

En contraste, la mayoría de los comercios permanecieron totalmente cerrados. Locales del microcentro, galerías y tiendas no abrieron sus puertas, mientras que bares, cafeterías y supermercados tampoco prestaron servicio, profundizando la sensación de parálisis en la zona céntrica.

Solo algunos rubros esenciales mantuvieron actividad durante la jornada. Estuvieron abiertas las farmacias de turno, algunos almacenes con atención las 24 horas y un kiosco ubicado en inmediaciones de Plaza 25 de Mayo, en la esquina de Mendoza y Mitre, que concentró parte del escaso movimiento registrado.

De esta manera, el feriado de Navidad dejó como saldo un centro prácticamente desierto, con transporte público funcionando en modo reducido y una actividad comercial limitada a servicios puntuales, en una jornada marcada por la baja circulación y el silencio en las calles.