Un violento choque frontal entre una camioneta y un colectivo se registró en la mañana de este jueves en Santa Lucía, dejando como saldo un conductor herido y trasladado al hospital. El siniestro ocurrió sobre calle Chacabuco, entre pasaje Patria y Lima.

Según la información oficial, el conductor de la camioneta, Fernando Icazatti, circulaba acompañado por Valeria Jofré cuando perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y terminó impactando de frente contra un ómnibus que se dirigía de norte a sur.

De acuerdo al parte judicial, el propio Icazatti manifestó a las autoridades que se había quedado dormido al volante, lo que habría desencadenado el accidente. Además, las primeras versiones indican que el conductor se encontraba en estado de ebriedad al momento del hecho.

Producto del fuerte impacto, el conductor de la camioneta sufrió diversas heridas y debió ser trasladado al Hospital Rawson, donde recibió asistencia médica. No se informaron, hasta el momento, lesiones de gravedad en los ocupantes del colectivo.

En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría 29na y personal de emergencias, mientras que la investigación quedó a cargo del fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, de la UFI Delitos Especiales N°2.

El hecho es materia de investigación para determinar con precisión las circunstancias del siniestro, aunque la principal hipótesis apunta a una maniobra imprudente vinculada al estado del conductor y la pérdida de control del vehículo.