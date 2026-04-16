Científicos hallaron tratamiento para el colesterol de origen genético

La hipercolesterolemia familiar es una afección hereditaria que se detecta desde el nacimiento y eleva los niveles de colesterol en sangre, principalmente el transportado por lipoproteínas de baja densidad. Esta patología se transmite al cincuenta por ciento de la descendencia y afecta a unas doscientas mil personas en España, registrándose un caso por cada doscientos cincuenta habitantes. Según la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, sigue siendo un problema de salud pública mal gestionado donde la detección precoz resulta vital.

Un equipo internacional de la Universidad Médica de Carolina del Sur presentó una estrategia innovadora en la revista Communications Biology para tratar esta enfermedad sin recurrir a los métodos tradicionales. Habitualmente se utilizan estatinas para aumentar la actividad del receptor de lipoproteínas de baja densidad en el hígado y eliminar el colesterol. Sin embargo, Stephen Duncan, responsable del estudio, asegura que los pacientes con mutaciones graves apenas responden a estos fármacos y quedan expuestos a complicaciones.

Ante esta limitación, los investigadores propusieron intervenir en la formación de las partículas que transportan el colesterol enfocándose en la apolipoproteína B. Para probar esta teoría utilizaron células madre pluripotentes inducidas que simulan el metabolismo humano. El equipo analizó más de ciento treinta mil moléculas de la Colección de Compuestos de Carolina del Sur y halló un grupo que reducía la liberación de dicha proteína, los triglicéridos y el colesterol celular.

Sobre el proceso, Duncan explicó que "Nuestro enfoque es la forma original de hacer farmacología: intentar encontrar fármacos que puedan curar la enfermedad sin saber cómo lo hacen. Se modela la enfermedad y luego se prueban fármacos para descubrir cuáles funcionan. Después, se puede determinar retrospectivamente cómo funciona el fármaco".

Para superar las diferencias con los modelos animales se utilizaron ratones Avatar de la empresa Yecuris, los cuales poseen células hepáticas humanas. En estos ejemplares los compuestos lograron reducir los niveles de lípidos, lo que refuerza la posibilidad de crear tratamientos efectivos. La investigación se profundizó con un estudio en microPublication Biology sobre el compuesto principal denominado DL-1. Los resultados indicaron cambios en ciento ochenta y dos genes, aumentando la metalotioneína para proteger las células frente al estrés. Los análisis sugieren que el DL-1 interfiere en el procesamiento de la proteína de forma selectiva sin desactivar su gen. El desafío futuro será determinar la seguridad a largo plazo y la posible combinación con estatinas.