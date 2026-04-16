Se puso celoso de su mejor amigo y le dio un cuchillazo en el cuello

La convivencia entre dos amigos de toda la vida se transformó en una pesadilla de violencia y sangre en el departamento de Rawson durante la madrugada del 13 de abril de 2026. César Maximiliano Gramajo Vilchez de 33 años atacó a Alberto Joaquín Constanza Castro de 32 años tras compartir una jornada que incluyó alcohol y estupefacientes en una vivienda de la calle 12 de Octubre.

Durante la reunión los sujetos visitaron en dos ocasiones la Villa La Puñalada para adquirir cocaína y fue en ese contexto donde Gramajo ocultó un cuchillo de carnicero en su media tras exigir un arma de gran porte para supuestamente defenderse de los vendedores.

El conflicto estalló cerca de las cuatro de la mañana cuando el agresor comenzó a interrogar a su compañero por un presunto vínculo sentimental con su mujer. Al revisar el celular de la víctima Gramajo descubrió el número de su propia ex pareja agendado.

Ante el reclamo el damnificado declaró ante las autoridades que "Yo le expliqué que el número estaba ahí porque él mismo había usado mi teléfono para llamarla hacía un año, pero no me creyó" para intentar calmar la tensa situación.

Cuando la víctima buscó cambiar la música Gramajo bloqueó su camino y tomó el arma blanca de la mesa mientras exclamaba "no, estoy re loco" para luego apuñalar el dispositivo móvil y abalanzarse sobre su amigo.

Constanza recibió cortes en el cuello el brazo y el rostro mientras el agresor se posicionaba encima suyo intentando degollarlo en el suelo cerca de un anafe. La oportuna intervención de dos hombres que pasaban por el lugar y escucharon los pedidos de auxilio permitió que el herido escapara hacia la calle mientras los testigos reducían al atacante mediante una patada.

Posteriormente el personal de la Comisaría 24ta localizó a Gramajo en su casa intentando lavarse los restos de sangre en el baño mientras los peritos de Criminalística secuestraban el cuchillo carnicero con manchas hemáticas y botellas rotas. El informe médico posterior indicó que pese al ataque las lesiones fueron de carácter leve por no ser profundas.

Ante la ausencia de antecedentes penales la defensa de Filomena Noriega y los fiscales Nicolás Schiattino Roxana Fernández y Rodrigo Cabral acordaron un juicio abreviado. Finalmente la jueza de Garantías Flavia Allende dictó una sentencia de un año de prisión de ejecución condicional contra Gramajo por el delito de lesiones leves.