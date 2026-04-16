Jueves 16 de Abril
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Sociedad > Sin químicos

Cómo sacar el sarro de la pava sin detergente ni lavandina

Un método casero, económico y efectivo permite eliminar el sarro sin usar productos agresivos y en pocos pasos.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Ni detergente ni lavandina: cómo eliminar el sarro de la pava en 5 minutos. (Ilustrativa)
 

Eliminar el sarro de la pava de forma rápida y sin productos agresivos es posible con un método casero simple que utiliza solo agua y vinagre blanco, una combinación que disuelve los residuos minerales en pocos minutos. 

El procedimiento es sencillo: se debe llenar la pava hasta la mitad con agua y completar con vinagre blanco en partes iguales. Luego, se lleva a hervor la mezcla y se deja reposar entre 20 y 30 minutos para que el sarro se ablande y se desprenda sin necesidad de frotar. 

Una vez finalizado ese tiempo, se vacía el contenido, se enjuaga varias veces con agua limpia y se recomienda hervir agua sola una vez más antes de volver a usarla, para eliminar cualquier resto de olor. 

Este método resulta más efectivo que el uso de detergente o lavandina, ya que evita residuos químicos, no daña el interior del electrodoméstico y elimina el sarro de manera natural.

El sarro se forma por la acumulación de minerales presentes en el agua, como calcio y magnesio, que se adhieren con el uso frecuente. Por eso, una limpieza periódica permite mantener el buen funcionamiento de la pava y evitar cambios en el sabor del agua.

De esta manera, con un procedimiento rápido y accesible, es posible mantener la pava limpia y en buen estado sin necesidad de recurrir a productos costosos o abrasivos.

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