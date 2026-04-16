Eliminar el sarro de la pava de forma rápida y sin productos agresivos es posible con un método casero simple que utiliza solo agua y vinagre blanco, una combinación que disuelve los residuos minerales en pocos minutos.

El procedimiento es sencillo: se debe llenar la pava hasta la mitad con agua y completar con vinagre blanco en partes iguales. Luego, se lleva a hervor la mezcla y se deja reposar entre 20 y 30 minutos para que el sarro se ablande y se desprenda sin necesidad de frotar.

Una vez finalizado ese tiempo, se vacía el contenido, se enjuaga varias veces con agua limpia y se recomienda hervir agua sola una vez más antes de volver a usarla, para eliminar cualquier resto de olor.

Este método resulta más efectivo que el uso de detergente o lavandina, ya que evita residuos químicos, no daña el interior del electrodoméstico y elimina el sarro de manera natural.

El sarro se forma por la acumulación de minerales presentes en el agua, como calcio y magnesio, que se adhieren con el uso frecuente. Por eso, una limpieza periódica permite mantener el buen funcionamiento de la pava y evitar cambios en el sabor del agua.

De esta manera, con un procedimiento rápido y accesible, es posible mantener la pava limpia y en buen estado sin necesidad de recurrir a productos costosos o abrasivos.