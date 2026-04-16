El arroz con leche es una receta tradicional que se destaca por ser simple y economica. Para comenzar la preparacion se requiere una taza de arroz y tres tazas de agua en una olla a fuego medio hasta que el grano absorba el liquido. Luego se debe agregar un litro de leche y mezclar para despues incorporar ciento veinte gramos de azucar. Durante este proceso es necesario continuar la coccion a fuego bajo y revolver cada tanto para que no se pegue.

Sobre la tecnica ideal para esta preparacion se recomienda que "cocinar a fuego bajo y revolver suavemente ayuda a lograr una textura cremosa" para obtener el mejor resultado. Una vez que se alcanza esa consistencia se debe sumar una cucharadita de esencia de vainilla y retirar del fuego para dejar enfriar. Este plato es perfecto para dias frescos o meriendas dulces y se puede guardar en la heladera.

Existen diferentes variantes para elevar el sabor de este postre casero como sumar canela en polvo o ralladura de limon. Tambien se puede servir con coco rallado segun el gusto de cada comensal. Al ser una opcion clasica y reconfortante sigue siendo una de las alternativas preferidas en la cocina actual.