Cachetadas e insultos, así llegó Luque al juicio por la muerte de Maradona

La segunda jornada del proceso judicial por el fallecimiento de Diego Maradona se desarrolló este jueves en un clima de absoluta hostilidad hacia los principales acusados. Leopoldo Luque arribó a los tribunales de San Isidro rodeado por una multitud que reaccionó con agresiones físicas y verbales. Este neurocirujano es uno de los siete señalados por homicidio simple con dolo eventual y permanece como una de las figuras más cuestionadas por la opinión pública.

Durante la caminata desde el estacionamiento la situación se volvió incontrolable mientras periodistas y vecinos abordaban al médico. Al respecto un cronista de Lape Club Social relató que "Él venía caminando con su abogado y un custodio desde el estacionamiento. Cuando llega, todos quisimos acercarnos y se armó el revuelo" para describir el caos. Pese a la presencia de efectivos policiales que intentaron brindar una escolta los empujones continuaron e incluso alguien logró propinarle una cachetada al imputado.

Dentro de la sala la defensa presentó una moción que generó controversia entre las partes. Luque solicitó ampliar su declaración indagatoria y los jueces resolvieron dar lugar al pedido para después del mediodía. Ante este cambio procesal inesperado la fiscalía debió suspender los testimonios previstos para el día incluyendo los del médico Juan Carlos Pinto y de Gianinna Maradona. De ser hallado culpable por los cargos que se le imputan el profesional podría recibir una pena de 25 años de prisión.