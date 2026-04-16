La tendencia de colocar un limon cortado en la mesa de noche gano popularidad por sus propiedades ambientales y aromaticas. Esta fruta posee limoneno en su cascara, un compuesto organico utilizado habitualmente en productos de limpieza y en la aromaterapia. Al liberar su fragancia cítrica de forma lenta durante el descanso, "esto genera una sensación de frescura y puede contribuir a un entorno más agradable para descansar" segun aseguran quienes realizan esta practica.

Dentro del campo de la aromaterapia, se considera que este aroma particular tiene efectos estimulantes leves sobre el estado de animo. Diversos estudios sugieren que la esencia del limon ayuda a disminuir la percepcion de estres en algunos individuos, aunque no se trata de un reemplazo para tratamientos medicos. Ademas de sus efectos sensoriales, la fruta funciona como un desodorizante natural capaz de neutralizar olores en habitaciones que permanecen cerradas.

Otro uso atribuido a este habito es su capacidad como repelente leve de insectos como los mosquitos, si bien su eficacia no iguala a la de productos especificos. Los expertos recomiendan cambiar la pieza de fruta con frecuencia para prevenir que el deterioro genere malos olores en el hogar. Es importante señalar que no existe evidencia cientifica concluyente sobre beneficios directos en la calidad del sueño, ya que los resultados dependen de la percepcion individual de cada usuario.